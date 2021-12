Cile: Araucania, presidente eletto Boric disposto a dialogo con "resistenza mapuche" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'inviato del governo nella denominata Macrozona Sud, Pablo Urquizar, l'attacco era legato all'imminente approvazione da parte del parlamento di un'ulteriore proroga dello stato di eccezione che consente lo spiegamento nelle regioni del Bio Bio e delll'Araucania della task-force congiunta di polizia e forze armate. "Il motivo principale è la proroga dello stato di eccezione per combattere il terrorismo", ha affermato Urquiza, che ha legato l'episodio anche alla probabile condanna dei presunti autori dell'omicidio di Eliodoro Raiman, avvenuto in questa zona nel 2019. Gli accusati appartengono infatti al gruppo denominato Resistenza mapuche Lafkenche, lo stesso che ha rivendicato l'attacco di lunedì. "Alle organizzazioni terroristiche dico che non fermeranno la nostra azione e che continueremo ad usare tutti i mezzi dello Stato", ha affermato Urquizar. (segue) (Abu)