Ucraina: Putin a Biden, imporre ulteriori sanzioni sarebbe grave errore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Federazione russa, Vladimir Putin, ha detto all’omologo statunitense, Joe Biden, che sarebbe “un enorme errore” imporre nuove sanzioni a Mosca a causa delle recenti tensioni in Ucraina. Lo rende noto il Cremlino a seguito del colloquio telefonico intercorso fra i due leader. Le parti hanno concordato sul fatto che ci sono aree in cui Usa e Russia possono “fare progressi significativi, aree in cui l'accordo potrebbe essere impossibile”, spiega invece la Casa Bianca.(Rum)