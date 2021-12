Demografia: Census Bureau, popolazione mondiale raggiungerà quota 7,8 miliardi nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si prevede che la popolazione mondiale raggiungerà quota 7,8 miliardi il giorno di Capodanno del 2022. E’ quando emerge dai dati del Census Bureau degli Stati Uniti, secondo i quali si parla di un aumento di 74 milioni di unità rispetto al 2021, con un tasso di crescita dello 0,9 per cento rispetto al capodanno scorso. I numeri restituiscono una fotografia demografica del pianeta caratterizzata da 4,3 nascite e due decessi in tutto il mondo ogni secondo. Nel frattempo, gli Stati Uniti sono cresciuti di quasi 707.000 unità di popolazione nell'ultimo anno e si prevede che la popolazione della nazione sarà di 332,4 milioni di residenti il giorno di Capodanno 2022. La stima del Census Bureau rappresenta un tasso di crescita dello 0,2 per cento su base annua.(Nys)