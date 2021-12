Città metropolitana Roma: Califano (Pd), nuova giunta darà slancio per sviluppo provincia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- "La nomina della nuova giunta della Città Metropolitana di Roma, ne sono sicura, darà finalmente slancio a un ente centrale per lo sviluppo e il rilancio della Provincia di Roma". Lo dichiara in una nota la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano. "Al sindaco Gualtieri e a tutti i nuovi componenti va il mio più sincero in bocca al lupo per questo prestigioso incarico. Ora dobbiamo tutti insieme rimboccarci le maniche, ognuno per le proprie competenze, per dare ai territori quelle risposte che attendono. Dobbiamo tornare a lavorare in sinergia per far sì che i prossimi anni, del post Covid, siano quelli della rinascita. Una menzione speciale per il vicesindaco Pierluigi Sanna, rappresentante dei territori della Provincia, che avrà il delicatissimo ruolo di supportare il sindaco Gualtieri nella gestione amministrativa e politica dell'ente. Con la speranza che il Governo possa mettere mano all'attuale legge che purtroppo si è rivelata non come tutti noi auspicavamo. Va assolutamente ripristinata l'elezione diretta del Presidente e dei Consiglieri per ridare la giusta dignità e il giusto valore alla Città Metropolitana che, lo ripeto, rappresenta un anello di congiunzione importantissimo tra i Comuni, la Regione e il Governo". (Com)