Siria: fonti “Al Arabiya”, Damasco starebbe limitando le attività dell’Iran nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo siriano del presidente Bashar al Assad, starebbe limitando le attività dell’Iran e delle milizie alleate all’interno del Paese. Lo riferisce l’emittente panaraba di proprietà saudita con sede negli Emirati “Al Arabiya” citando fonti locali che hanno confermato come lo stesso presidente Assad avrebbe chiesto alle Forze armate siriane di reprimere le attività dell'Iran e dei suoi alleati in Siria, in particolare nella regione del Maten al Sahel e nelle aree portuali come Tartus e Latakia, quest’ultima località colpita lo scorso 28 dicembre dall’aviazione israeliana in un raid che avrebbe preso di mira una nave con a bordo un carico di armi provenienti dall’Iran. L'Iran, hanno riferito le fonti di “Al Arabiya”, starebbe utilizzando navi civili per consegnare armi attraverso i porti siriani alle sue forze paramilitari (pasdaran) e alle milizie alleate, in particolare il movimento sciita libanese Hezbollah. Avvisaglie di una certa insofferenza del governo di Damasco nei confronti delle forze iraniane presenti sul territorio erano emerse a inizio novembre, quando il comandante della Forza Quds dei Guardiani della rivoluzione iraniana in Siria, Haj Jawad Ghafari, aveva annunciato la sua partenza dal Paese, in quella che secondo i media dei Paesi avversari di Teheran (in particolare Israele ed Arabia Saudita), avevano considerato come un allontanamento avvenuto per ordine dello stesso Assad. Infatti, il presidente siriano sarebbe preoccupato che le attività di Teheran in Siria rappresentino ormai una minaccia alla sovranità siriana e che siano alla base di tutti i raid condotti dallo Stato di Israele.(Res)