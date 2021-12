Brasile: Bolsonaro promulga legge che modifica regole mercato dei cambi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha promulgato la legge che modifica le regole del mercato dei cambi e della circolazione di capitali esteri in Brasile. La legge era stata approvata in parlamento l'8 dicembre. Tra le principali norme contenute nel progetto spicca quella che prevede la possibilità per persone fisiche e giuridiche di aprire conti in valuta estera. Attualmente questa possibilità è autorizzata solo per alcune società, come agenzie di cambio e società di gestione di carte di credito. Il relatore del testo al Senato, Carlos Viana ha spiegato durante la discussione del progetto che la proposta rende più competitive le aziende brasiliane che negoziano con altri paesi. "Questo riduce i costi per le aziende del mercato brasiliano che appartengono alla catena di produzione del mercato di esportazione o di importazione, aumentando l'efficienza degli scambi e, in definitiva, offrono un vantaggio per il consumatore", ha affermava Viana. Il testo innalza inoltre il limite di denaro contante che i brasiliani possono trasportare in viaggio senza doverlo dichiarare. Il limite passa da 10mila real (1.767 dollari) a 10mila dollari. Secondo la Banca centrale (Bc), la nuova normativa si basa sulla "libera circolazione" dei capitali e sullo svolgimento di operazioni nel mercato dei cambi in maniera meno burocratica. L'istituto sostiene che l'attuale legislazione valutaria ha iniziato a strutturarsi nel 1920, in un contesto di carenza di valuta estera, e che non è più coerente con un'economia globalizzata.(Brb)