Brasile: alluvioni Bahia, ministero Salute annuncia stanziamento di 2 milioni di euro

- Il ministero della Salute del Brasile ha disposto un nuovo stanziamento del valore di 12,7 milioni di real (2 milioni di euro) in favore delle popolazioni dello stato di Bahia colpite dagli effetti di una pesante alluvione registratasi nei giorni scorsi. Secondo il ministero l'importo sarà trasferito direttamente ai municipi. Oltre alle risorse economiche, il ministero invierà altri 28 kit "disastro" contenenti medicinali, vaccini e altre forniture mediche in favore delle città colpite dalle piogge. I 28 kit sono sufficienti per assistere oltre 14mila persone. Con le risorsa stanziate oggi, l'importo trasferito dal governo federale attraverso il ministero della Salute ai territori colpiti dall'alluvione, raggiunge i 19,7 milioni di real (3 milioni di euro). (segue) (Brb)