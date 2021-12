© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha chiarito nella conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin che gli Stati Uniti non schiereranno armi offensive in Ucraina. Lo ha detto l'assistente presidenziale russo Jurij Ushakov. "Biden ha detto chiaramente che gli Stati Uniti non dispiegheranno armi offensive in Ucraina", ha detto Ushakov. (Rum)