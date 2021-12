Nicaragua: Taiwan protesta per donazione edificio sua ex ambasciata a Cina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore di Taiwan nel Nicaragua, Li Yueh-jung, ha lasciato il Paese e lo stesso ha fatto il personale tecnico della missione diplomatica dopo la rescissione delle relazioni diplomatiche voluta dal Nicaragua lo scorso 9 dicembre. In seguito, Managua ha ristabilito l'alleanza diplomatica con la Cina, definita l' "unica legale rappresentante del territorio cinese nel mondo". In osservanza del principio di reciprocità, anche il personale dell'ambasciata del Nicaragua a Taiwan ha lasciato l'isola prima del 23 dicembre. Il governo del Nicaragua aveva dato tempo fino al 23 dicembre ai diplomatici di Taiwan per lasciare il Paese. Ancora prima di quella data il governo del Nicaragua ha revocato tutti gli accordi sottoscritti con Taiwan, incluso il trattato di libero commercio vigente dal 2006. (segue) (Mec)