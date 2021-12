Nicaragua: Taiwan protesta per donazione edificio sua ex ambasciata a Cina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Nicaragua hanno siglato un comunicato congiunto che formalizza la ripresa delle relazioni diplomatiche. I governi hanno fondato l'alleanza sui principi di non aggressione e non ingerenza nei reciproci affari interni, impegnandosi a condurre scambi sulla base del "rispetto reciproco". In particolare, il Nicaragua ha accettato di aderire alla politica della Cina unica, che attesta a Pechino la sovranità su Taiwan e la elegge a unica rappresentante legale dell'intero territorio cinese nel mondo. La firma del comunicato segue l'ufficiale rottura delle relazioni diplomatiche tra il Nicaragua e Taiwan, troncate su iniziativa dello Stato centramericano di Daniel Ortega. L'amministrazione di Taipei si è detta "profondamente rammaricata" per la decisione, che accorcia la lista degli alleati diplomatici ad appena 14 nomi. (segue) (Mec)