Lombardia: Sertori, approvata delibera che regolerà il conferimento di proprie funzioni agli Enti territoriali

- La Giunta regionale, su proposta dall'assessore regionale agli enti locali Massimo Sertori, ha approvato la delibera che prende atto della nuova intesa tra Regione Lombardia, Upl, Province e Città Metropolitana di Milano. Sarà questo lo strumento mediante il quale la Regione regolerà il conferimento di proprie funzioni agli Enti territoriali. "La finalità della nuova intesa, - ha spiegato Massimo Sertori - è di ricomprenderne ulteriori funzioni in materia di Servizi per il Lavoro - Centri per l'Impiego e collocamento mirato dei disabili, trasporti e opere pubbliche. Oltre a questo, l'accordo aggiorna e articola il conferimento delle funzioni già attribuite a Province e Città metropolitana di Milano dalle precedenti intese e riguardanti protezione civile, turismo, cultura, vigilanza ittico-venatoria, politiche sociali e servizi portuali di Cremona e Mantova, ambiente e governo del territorio". L'esecutivo lombardo ha anche individuato un contingente ottimale di personale di 376 unità che sarà preposto allo svolgimento delle medesime funzioni e retribuito con 36 milioni di euro di fondi regionali per il biennio 2022-2023, corrispondente al periodo di validità dell'intesa. A questi importi si aggiungono specifici finanziamenti per le singole materie, introitati dalla Regione e di provenienza anche statale ed europea, che portano i fondi complessivamente mobilitati ad oltre 300 milioni di euro. "L'intesa inoltre - ha continuato Sertori - include ulteriori attività particolari significative, quali l'eliminazione delle barriere architettoniche per i disabili e la sperimentazione di attività di riscossione dell'imposta provinciale di trascrizione dei veicoli". "Con il rinnovo di questa fondamentale strumento di lavoro e operatività dei livelli decentrati Regione Lombardia conferma e articola la propria opera di rilancio della piena titolarità delle Province e della Città Metropolitana di Milano nell'esercizio delle funzioni amministrative, assicurando una dotazione organica adeguata in ordine ai contingenti e alle professionalità e il riconoscimento delle risorse necessarie all'esercizio delle attività confermate", ha concluso l'assessore. (Com)