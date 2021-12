© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore in Francia sono stati registrati 206.243 casi di Covid-19. Lo ha reso noto l'Agenzia nazionale della salute pubblica. Attualmente in Francia sono 18.321 le persone ricoverate per Covid-19. Per la prima volta da maggio nel Paese è stata superata la soglia dei 18 mila casi. I pazienti in rianimazione sono 3.506, 37 in più di ieri. (Frp)