Usa-Iran: Washington esprime preoccupazione per lancio satellite da parte di Teheran

- Il dipartimento di Stato Usa ha espresso “preoccupazione” Stati Uniti si sono detti "preoccupati" per il lancio di tre satelliti di ricerca con il lanciatore Simorgh, da parte dell’Iran. In una nota, il dipartimento di Stato, ha sottolineato che il lancio del satellite potrebbe portare ad un ulteriore sviluppo il programma per la realizzazione di missili balistici dell’Iran. "Gli Stati Uniti restano preoccupati per lo sviluppo iraniano dei lanciatori spaziali, che rappresenta un rischio di proliferazione" nucleare. Ha affermato il dipartimento di Stato, che ha però ribadito che Washington si "augura un reciproco ritorno al pieno rispetto dell'accordo (sul nucleare) del 2015" volto a impedire all’Iran l’ottenimento di armi nucleari. Nel pieno dei colloqui per il ripristino dell’accordo sul nucleare in corso a Vienna, l’Iran ha annunciato oggi di aver lanciato con successo un razzo Simorgh che trasportava tre satelliti di ricerca spaziale. Il veicolo spaziale "include tecnologie quasi identiche e intercambiabili con quelle utilizzate nei missili balistici, in particolare quelli a lungo raggio", ha osservato il dipartimento di Stato Usa, aggiungendo che il lancio ha rappresentato una violazione della risoluzione 2231 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.(Nys)