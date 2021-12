Città Metropolitana Roma: Bruognolo (Lega), buon lavoro a nostro gruppo consiliare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buon lavoro ai consiglieri metropolitani Angelo Pizzigallo, Antonio Giammusso e Vito Presicce che rappresenteranno la Lega in Città Metropolitana di Roma. C'è tanto lavoro da fare. Un augurio speciale va al neo capogruppo del nostro partito Vito Presicce. Sono certo che, grazie alle sue capacità umane, politiche e amministrative saprà rappresentare al meglio le istanze degli amministratori della Lega e i bisogni e le necessità del territorio". Così in una nota Tony Bruognolo, segretario politico Lega Provincia Roma Sud a margine dell'insediamento del nuovo Consiglio Metropolitano di Roma. (Com)