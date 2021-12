Brasile: le inondazioni innescano nuove polemiche tra Bolsonaro e le opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forti piogge che si stanno abbattendo sul Brasile - responsabili di una almeno trentina di morti - si stanno col passare delle ore trasformando in terreno di serrato scontro politico. Il governo di Jair Bolsonaro ha declinato l'offerta di aiuti arrivata dalla vicina Argentina, alimentando una polemica sul presunto "disprezzo" del presidente nei confronti della sofferenza causata dall'emergenza. Le prime accuse erano arrivate con la decisione del capo di Stato di non interrompere le vacanze in una località marittima per recarsi a Bahia, il primo e sin qui lo Stato della federazione più penalizzato dalle piogge. "Dinanzi a un disastro di questa portata, a questa sofferenza, il minimo che ci si può attendere è una dimostrazione di umanità e solidarietà da parte di tutti, compreso il presidente della Repubblica", ha commentato il governatore di Bahia, Rui Costa, intervistato dai media locali. (segue) (Brb)