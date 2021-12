Brasile: le inondazioni innescano nuove polemiche tra Bolsonaro e le opposizioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una critica che l'esponente del Partito dei lavoratori (Pt), la forza di opposizione guidata dall'ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, estendeva a tutta la gestione di governo. "Il presidente, durante tutto il mandato ha dimostrato disprezzo per la vita umana. Per tre anni, in nessun momento, con nessun disastro come con la pandemia o con una qualsiasi situazione che comportasse esprimere solidarietà alla vita umana, ha mai fatto un gesto", ha detto Rui Costa Second cui Bolsonaro è "un presidente che non dimostra nessun sentimento verso il dolore del prossimo". Attaccato anche da alleati di governo, il presidente - che nelle ore in cui più intensa era la tragedia aveva inviato una delegazione di quattro ministri - ha prima risposto ricordando di essersi recato a Bahia all'inizio dell'emergenza, il 12 dicembre. Nel pomeriggio di oggi, Bolsonaro ha effettuato una videochiamata con i ministri presenti sul posto per avere aggiornamenti sull'emergenza. (segue) (Brb)