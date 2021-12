Brasile: le inondazioni innescano nuove polemiche tra Bolsonaro e le opposizioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buenos Aires aveva risposto a un appello lanciato dal governatore dello Stato di Bahia, Rui Costa. "Il mio ringraziamento al governo argentino per l'offerta di aiuto umanitario alle vittime delle inondazioni a Bahia, in particolare all'ambasciatore Daniel Scioli, al consolo generale a Bahia, Pablo Virasoro e alla presidentessa della commissione nazionale dei caschi bianchi, l'ambasciatrice Sabina Frederic", scriveva Costa esortando il governo federale a dare il via libera "urgente" all'offerta. Dopo aver ringraziato l'Argentina per la "dimostrazione di solidarietà", il ministero degli Esteri del Brasile faceva sapere che le autorità stavano affrontando la situazione "con la mobilitazione interna di tutte le risorse finanziarie e di personale necessarie per assistere la popolazione colpita": 200 milioni di reais (l'equivalente di circa 35 milioni di dollari) ritenuti "al momento sufficienti" per affrontare la crisi. (segue) (Brb)