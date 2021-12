Paraguay: governo, completati 3000 km di strade negli ultimi tre anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del presidente del Paraguay, Mario Abdo Benitez, aveva presentato a giugno un programma di riattivazione economica da 2,5 miliardi di dollari per il secondo semestre del 2021 con l'obiettivo di contenere l'impatto della crisi globale scaturita dall'emergenza sanitaria del nuovo coronavirus. La fetta maggiore era stata assegnata proprio agli investimenti in opere pubbliche, con 1,372 miliardi di dollari. Il ministro Wiens, chiamato a gestire la parte più onerosa del programma, aveva chiarito da parte sua che le risorse assegnategli erano provenienti per lo più da crediti di organismi multilaterali destinati principalmente a progetti di infrastrutture. (segue) (Abu)