Covid: Conte, subito ristori, nel 2022 serve nuovo scostamento bilancio

20 luglio 2021

- "Il colpo di coda della variante del virus sta mettendo in difficoltà il Paese e quindi dobbiamo guardare in faccia la situazione: nel 2022 le prime cose da fare sono aiuti immediati e sostegno ai cittadini. Lo Stato deve farlo velocemente". Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in un messaggio su Facebook. "Servono subito interventi massici e serve anche un nuovo scostamento di bilancio", ha aggiunto ribadendo la necessità di "ristori per dare un segnale concreto di vicinanza". Ci sono cinema, teatri e bar "messi in difficoltà ed il sostegno non può mancare: i sostegni devono essere rapidi". (Rin)