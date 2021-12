Usa-Russia: iniziato colloquio Biden-Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' iniziato il colloquio telefonico previsto per questa sera tra il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e l'omologo della Federazione russa, Vladimir Putin. Lo rende noto la stampa Usa. Biden, stando alle indiscrezioni filtrate finora, farà sapere alla controparte che gli Usa sono “preparati per la diplomazia e per un percorso diplomatico” ma anche “a rispondere se la Russia procederà con un'ulteriore invasione dell'Ucraina”. (Nys)