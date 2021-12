Afghanistan: ex presidente Ghani, sono fuggito dal Paese per "salvare Kabul" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I critici hanno incolpato Ghani per l'attuale crisi economica che sta patendo l’Afghanistan, affermando che la sua decisione di fuggire dal Paese ha fatto fallire un accordo disperato che avrebbe potuto impedire una completa conquista del Paese da parte dei talebani evitando di sottoporre il Paese a sanzioni economiche. Commentando le critiche, Ghani ha puntato il dito contro gli Stati Uniti sottolineando che l’amministrazione di Washington ha negoziato direttamente con i talebani senza coinvolgere in alcun modo il governo afgano, affermando che il rilascio di migliaia di prigionieri talebani - parte dell'accordo - ha incoraggiato gli insorti, che alla fine hanno rovesciato il suo governo. "Sono stato dipinto come la pecora nera”, ha affermato il presidente, aggiungendo che al governo afgano non è mai stata data la possibilità di negoziare direttamente con i talebani. "L'ambasciatore Khalilzad si è seduto con loro", ha affermato Ghani riferendosi all’ex inviato speciale Usa, Zalmay Khalilzad, che ha negoziato gli accordi tra talebani e Stati Uniti firmati a Doha il 29 febbraio del 2020. “Il tutto è divenuto un problema americano e non una questione afgana", ha osservato Ghani. "Ci hanno cancellato", ha aggiunto.(Res)