Città metropolitana Roma: Bonafoni (CZ), auguri a nuova giunta

22 luglio 2021

- "Auguri di buon lavoro alla giunta della Città Metropolitana di Roma nominata oggi pomeriggio dal sindaco Roberto Gualtieri e congratulazioni a tutta la sua squadra, che saprà lavorare al meglio per i nostri territori, a partire dal vicesindaco Pierluigi Sanna. Bellissima notizia l'ingresso di Tiziana Biolghini in Giunta con delega a Pari Opportunità, Politica Sociale, Cultura, Partecipazione, Trasparenza e Anticorruzione, tutte tematiche care a lei e a tutta la squadra di Roma Futura e su cui, sono certa, saprà fare la differenza grazie alla sua esperienza e competenza. A lei un grosso in bocca al lupo e i miei migliori auguri di buon lavoro". Così in una nota la capogruppo della lista civica Zingaretti al Consiglio regionale del Lazio Marta Bonafoni.(Com)