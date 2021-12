Israele: Covid, approvata somministrazione quarta dose vaccino ma solo per immunodepressi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale del ministero della Sanità, Nachman Ash, ha annunciato l’approvazione della somministrazione della quarta dose di vaccino contro il Covid-19 per gli individui immunocompromessi a causa della diffusione della variante Omicron. Lo riferisce il quotidiano israeliano “The Times of Israel”. Il mese scorso il ministero della Salute ha approvato e poi posticipato la somministrazione di una quarta dose per gli israeliani over 60 e per le persone a rischio, rivalutando la minaccia rappresentata dalla variante Omicron.(Res)