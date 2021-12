Brasile: le inondazioni innescano nuove polemiche tra Bolsonaro e le opposizioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non meno polemiche seguono la decisione di declinare l'offerta dell'Argentina di inviare dieci specialisti nella gestione delle acque, della logistica e nel supporto psicosociale alle vittime dei disastri. Chiarendo quanto già detto dal ministero degli Esteri in una nota pubblicata da "G1", Bolsonaro spiegava che il Brasile aveva già dispiegato le risorse necessarie per affrontare l'emergenza, riservandosi di accettare l'offerta, "in caso si sgravassero le condizioni". Al tempo stesso, il presidente precisava che il governo non aveva chiuso agli aiuti internazionali, ricordando di aver accettato una donazione della cooperazione giapponese: tende da campo, materassini, coperte o filtri per l'acqua potabile. Un dettaglio che per alcuni media accresce la differente considerazione che Brasilia ha nei confronti del governo argentino di Alberto Fernandez, esponente di una sinistra da tempo invisa a Bolsonaro. (segue) (Brb)