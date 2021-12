Xylella: Pentassuglia, dopo focolaio a Canosa (Bat) torna zona indenne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Pentassuglia: "I circa 10.000 campioni di piante prelevati sia all'interno dei vivai presenti nella zona sia all'esterno sono stati accertati tutti negativi all'analisi molecolare. Il monitoraggio dei vettori, inoltre, è stato effettuato mensilmente sì da rilevare l'eventuale presenza del batterio della sputacchina responsabile della diffusione della Xylella. Questo ci ha consentito di confermare, come avevamo previsto, che la presenza iniziale dell'organismo nocivo nell'area delimitata di Canosa è da ritenersi un caso isolato e che il batterio non si è insediato stabilmente nel contesto territoriale". L'assessore regionale ha aggiunto: "Oggi quindi, registriamo un dato importante che riguarda la modalità di gestione della batteriosi e l'importanza della cooperazione e collaborazione tra istituzioni e privati cittadini, come, in questo caso specifico, dei vivai interessati". (segue) (Ren)