Energia: Arrigoni (Lega), rincari Arera sono salasso senza precedenti, occorre intervenire con nuove risorse

- Da tempo la Lega aveva previsto che, per contenere il caro energia, i 3,8 miliardi in legge di Bilancio non sarebbero stati sufficienti. Gli aumenti deliberati oggi da Arera per il primo trimestre 2022 lo attestano: il 55 per cento per l’elettricità e il 41,8 per cento per il gas rappresentano un salasso senza precedenti. Lo ha dichiarato il senatore della Lega, Paolo Arrigoni, responsabile del dipartimento Energia del partito. “L’impegno del governo non è bastato e ora l’esecutivo deve intervenire urgentemente con nuove risorse, soprattutto a tutela delle imprese che rischiano di fermare la produzione e di ricorrere alla cassa integrazione”, ha proseguito. “Occorrono subito misure congiunturali, quali il rafforzamento della remunerazione del servizio interrompibilità dei consumi di gas e energia elettrica, e azioni strutturali come aprire alla ricerca sul nucleare di ultima generazione, estrarre più gas dai nostri giacimenti, rimuovere le barriere tariffarie tra i vari paesi Ue nel trasporto gas e rivedere prezzi e contratti di importazione”, ha concluso.(Rin)