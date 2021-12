Afghanistan: ex presidente Ghani, sono fuggito dal Paese per "salvare Kabul"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente dell’Afghanistan, Ashraf Ghani, ha affermato di essere fuggito dal Paese per impedire la distruzione di Kabul mentre i combattenti talebani avanzavano sulla capitale lo scorso 15 agosto. Parlando all’emittente britannica “Bbc” in un'intervista trasmessa oggi - la sua prima intervista da quando è fuggito dall’Afghanistan- Ghani ha dichiarato che la sua partenza improvvisa è stata la decisione "più difficile" che ha preso, osservando che anche nelle ore prima di salire a bordo di un elicottero e fuggire dal paese, non sapeva che sarebbe stato il suo ultimo giorno in patria. I talebani avevano in gran parte circondato Kabul e il panico ha attanagliato la città quando Ghani, insieme a sua moglie e ai suoi stretti collaboratori, è fuggito nel pomeriggio del 15 agosto, portando alla dissoluzione del governo da lui guidato. Durante l’intervista, Ghani ha affermato che se avesse preso "una posizione", le guardie di sicurezza del palazzo presidenziale sarebbero state uccise. "Non erano in grado di difendermi", ha aggiunto. "Due diverse fazioni dei talebani si stavano avvicinando da due direzioni diverse", ha spiegato Ghani. "E la possibilità di un enorme conflitto tra di loro che avrebbe distrutto la città di cinque milioni e portato il caos tra la gente era enorme", ha dichiarato l’ex presidente che vive attualmente negli Emirati, Stato che gli ha offerto asilo dopo la fuga da Kabul. Ghani ha rivelato che la decisione di partire è stata presa all’ultimo e non gli sono stati concessi “più di due minuti” per prepararsi al volo fuori dal Paese. (segue) (Res)