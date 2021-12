Afghanistan: ex presidente Ghani, sono fuggito dal Paese per "salvare Kabul" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente afgano si è detto consapevole delle critiche ricevute da più parti di aver abbandonato il Paese nel momento di maggiore bisogno. "Il lavoro della mia vita è stato distrutto", ha affermato. “I miei valori sono stati calpestati e sono diventato un capro espiatorio", ha aggiunto, difendendo comunque la sua posizione. "Ho dovuto sacrificare me stesso per salvare Kabul", ha affermato. I talebani hanno preso il pieno controllo di Kabul poche ore dopo la fuga di Ghani e il collasso delle sue forze di sicurezza. Tre giorni dopo, Ghani è ricomparso negli Emirati Arabi Uniti, dove vive da allora. Nell’intervista alla “Bbc” Ghani ha dichiarato che il piano iniziale era di lasciare Kabul per dirigersi a Khost, una provincia nel sud-est dell'Afghanistan, dove avevano sede i miliziani sostenuti dalla Cia, noti come Khost Protection Force. Ma il piano è cambiato dopo la caduta di Khost in mano ai talebani.(Res)