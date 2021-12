Afghanistan: ex presidente Ghani, sono fuggito dal Paese per "salvare Kabul" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l’accordo con gli Stati Uniti, il governo afgano e i negoziatori talebani si sono incontrati a partire dall'autunno 2020 a Doha, stabilendo principi e procedure per guidare i negoziati di pace, ma i colloqui sono entrati in una fase di stallo a causa di cavilli burocratici da un lato e dei continui attacchi dei talebani contro le forze di sicurezza afgane dall’altro. Uno dei punti più critici in fase negoziale era stata la richiesta da parte dei talebani delle dimissioni di Ghani per far posto a un nuovo governo, respinta con forza dal presidente afgano. Intervistato sempre dalla “Bbc”, l’ex inviato speciale Usa per l’Afghanistan, Khalizad, ha respinto la dichiarazione di Ghani, incolpando al contrario l’ex presidente e gli alti ufficiali delle forze di sicurezza afgane per il “fallimento” del governo e del crollo delle Forze armate. "C'era un accordo sulla base del quale il presidente Ghani aveva accettato, il 15 agosto, che i talebani non sarebbero entrati a Kabul", ha dichiarato Khalizad a “Bbc Radio 4”. L’ex inviato Usa ha rivelato che in una conversazione telefonica con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, avvenuta la sera del 14 agosto, Ghani aveva confermato di accettare l’accordo che prevedeva una transizione ordinata del potere in un'assemblea legale nota come “loya jirga” che avrebbe dovuto svolgersi il 30 agosto. "Dopo aver acconsentito, con sorpresa di tutti, lui e pochi altri se ne sono andati", ha detto Khalilzad. (Res)