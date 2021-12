Città metropolitana Roma: Pd Campidoglio, auguri di buon lavoro a nuova giunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Auguri di buon lavoro alla nuova giunta della Città Metropolitana nominata oggi dal Sindaco Gualtieri”. Così in una nota il gruppo del Partito Democratico in Campidoglio. “Proseguiamo insieme il dialogo e il percorso politico per rilanciare Roma e i 120 comuni metropolitani. È fondamentale unire le forze e creare sinergie tra la Capitale e i territori limitrofi, tante battaglie vanno vinte insieme”, concludono i consiglieri dem. (Com)