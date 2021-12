Viterbo: Camera commercio, inaugurata manifestazione "Cavalli a Natale" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tema, quello dei cavalli, che ha visto l'Ente camerale spesso protagonista, sia per l'importanza rivestita nell'ambito del settore primario per le aziende che gestiscono le attività di allevamento, sia per quello che può rappresentare dal punto di vista promozionale, in termini di attrattività e di fruibilità del territorio, come testimoniato anche dalle recenti attività di valorizzazione della via Francigena e del settore equestre nell'ambito del progetto camerale "Tuscia Sport". (segue) (Com)