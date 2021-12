© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maratona We Run Rome, prevista domai alle 14 con partenza dalle terme di Caracalla è a rischio annullamento. A quanto si apprende, in queste ore, preoccupati per i 5.843 contagiati da Covid registrati oggi nel Lazio, l’assessorato alla Sanità regionale sconsiglierebbe lo svolgimento della maratona a cui parteciperebbero circa 6mila atleti. A breve la decisione definitiva anche dal Campidoglio (Com)