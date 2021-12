Bolivia: vicepresidente, guarito dal Covid con medicina naturale ma mi vaccino (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polemica sulle scelte del vice presidente si era peraltro intrecciata con la notizia dell'attacco sferrato da un gruppo "no-vax" - "Accion Humanista Revolucionaria" - contro un punto di vaccinazione mobile nella città di El Alto. Ripresi in un video finito in rete, una trentina si persone senza mascherine inveiscono e lanciano petardi contro il personale medico cercando di distruggere i vaccini. "Non vogliamo essere modificati geneticamente dai vaccini" ha detto uno dei manifestanti no-vax, che ha affermato che la protesta è anche contro l'introduzione del passaporto vaccinale a partire dal primo gennaio. "Il green pass viola i nostri diritti umani", ha aggiunto. (segue) (Brb)