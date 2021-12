Moldova: Agenzia sanitaria nazionale, quinta ondata di Covid inevitabile a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una quinta ondata del Covid-19 in Moldova è inevitabile: lo ha dichiarato oggi l'Agenzia sanitaria nazionale. Parlando durante un briefing, un responsabile dell'Agenzia sanitaria moldava ha osservato che l'aumento dei contagi non potrà essere arginato visto che i cittadini della Moldova si sono spostati molto in questo periodo e molti sono tornati in patria per le feste. "Usualmente le ondate ci raggiungono un poco dopo rispetto a quanto avviene in Europa, e molto probabilmente avremo un drastico aumento dei nuovi casi di coronavirus per la metà di gennaio", ha dichiarato il rappresentante dell'Agenzia sanitaria moldava.(Rob)