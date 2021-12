Estonia: presidente Karis prevede di visitare l'Ucraina a inizio 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente estone Alar Karis prevede di visitare l'Ucraina all'inizio del 2022. Lo ha riferito il servizio stampa presidenziale dopo l'incontro fra il capo dello Stato e il diplomatico estone Matti Maasikas, che ricopre il ruolo di capo della delegazione dell'Ue in Ucraina. "Nonostante le ostilità in corso nel Donbass, gli ucraini sono rimasti favorevoli alle riforme, continuando i loro sforzi per integrarsi con l'Unione europea. È un Paese in cui i valori democratici sono apprezzati e l'Estonia sostiene le aspirazioni dell'Ucraina verso l'Unione europea e il diritto degli ucraini a decidere di quali sindacati vogliono far parte", ha detto Karis durante la riunione. (Sts)