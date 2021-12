Industria: Fim Cisl, nel 2021 nonostante la ripresa, ancora 107 i casi di crisi nel settore metalmeccanico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nostro report dimostra come pur dentro una robusta ripresa del settore metalmeccanico, molto importante nel 2021, si sono confermati i casi di crisi “storiche” e manifestati dei nuovi. Sono 107 i casi sul tavolo del settore metalmeccanico a dimostrazione che il settore continua a ristrutturare pur nella ripresa. Lo rende noto il segretario generale Fim Cisl, Roberto Benaglia. "Questo è un tema che richiede sempre di più un accompagnamento di politiche adeguate; accanto a vertenze storiche stiamo vedendo l’emergere di nuove, ma la chiusura positiva di alcuni casi ci dimostra come il confronto costruttivo possa sempre trovare delle alternative e delle soluzioni. Il caso della Elica, in questo senso, per noi è stato indicativo, in quanto invece di delocalizzare si è riusciti a mantenere e far rientrare produzioni in un settore industriale pur con bassi margini. Per questo siamo fortemente impegnati nelle ultime tre vertenze manifestate nel settore metalmeccanico: SaGa Coffe, Speedline, Caterpillar, nelle quali abbiamo davanti scelte di delocalizzazione prodotte da grandi gruppi in maniera immotivata trattandosi di aziende che hanno margine e competitività. Per questo pensiamo che i confronti al Mise e nelle sedi istituzionali debbano sempre riuscire a raggiungere obiettivi che concilino la ricerca della competitività con il lavoro. Certamente in questo 2022 siamo da subito interessati a gestire la norma su Piani Sociali che il governo ha introdotto nella legge di Bilancio. Si tratta a nostro avviso, per il momento, di una norma debole che richiedeva tempi e impegni da parte delle imprese, ma ora è il momento di adottarla e di verificarla per vedere dove possibile di correggerla in futuro". (segue) (Com)