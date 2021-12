Industria: Fim Cisl, nel 2021 nonostante la ripresa, ancora 107 i casi di crisi nel settore metalmeccanico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per quanto riguarda le prospettive delle crisi e delle ristrutturazioni -v prosegue la nota - noi vediamo due importanti campi difficili e significativi per questo avvio del 2022. Uno è senza dubbio quello dell’automotive, un settore che più di tutti gli altri rischia di aumentare i casi di ristrutturazione e di utilizzo degli ammortizzatori se non addirittura di scelte di abbandono industriale e questo sia a fronte del grave calo del mercato che della transizione ecologica che comincia a far cambiare le scelte industriali e occupazionali. Su questo tema riteniamo l’urgenza di un confronto tra le parti sociali direttamente con Federmeccanica sulle ristrutturazioni del settore e con il governo per dar vita, come in Francia e Germania, a piani industriali tripartiti che traccino le linee di sostegno al settore e investimenti che permettano la riconversione industriale e la tenuta occupazionale. Sul sostegno al settore dell’automotive si gioca la crescita del settore manifatturiero di questo Paese. Il secondo aspetto che evidenziamo è che paradossalmente la ripresa in atto venga abbattuta dall’aumento delle materie prime e dai costi vertiginosi dell’energia che stanno diventando insostenibili. I settori primari come la siderurgia, fortemente energivori, stanno vedendo in queste settimane il costo dell’energia superare il costo del lavoro, si tratta di una contraddizione evidentemente insostenibile. Noi ci schieriamo accanto alle associazioni del settore che stanno denunciando il tema ma soprattutto stanno chiedendo interventi concreti, noi ne evidenziamo due: calmierare e redistribuire gli extra profitti che le imprese di produzione e gestione dell’energia stanno avendo nel nostro Paese e dall’altro intervenire soprattutto con ulteriori sostegni che possano calmierare i costi delle aziende trasformatrici per evitare, di avere aziende con tanti ordini ma che devono mettere in cassa integrazione i lavoratori perché più si produce e più si rischia di perdere soldi. Si tratta di aspetti in questo momento centrali e delicati che richiedono a partire dai primi giorni di gennaio risposte urgenti", conclude. (Com)