Italia: “Faz”, Draghi spinge per politiche di bilancio espansive

- Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, “spinge per politiche di bilancio espansive”. È quanto afferma il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, commentando la legge di bilancio per il 2022 approvata in via definitiva dalla Camera dei deputati. Secondo la “Faz”, con il provvedimento, Draghi ha “sicuramente provato a lanciare un messaggio speciale”. Il capo del governo sa infatti che l'Italia, in quanto principale beneficiario del Fondo europeo per la ripresa, è “sottoposta a un esame speciale” da parte dell'Ue. Per Draghi, il Paese dovrebbe uscire dalla crisi del coronavirus con gli investimenti e lo stimolo della domanda, come previsto dalla finanziaria che stanzia inoltre “ingenti fondi per la perequazione sociale”. In questo contesto, “il consolidamento del bilancio non è la priorità assoluta”. (segue) (Geb)