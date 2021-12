Italia: “Faz”, Draghi spinge per politiche di bilancio espansive (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel prossimo anno, la spesa aggiuntiva aumenterà di circa 32 miliardi di euro rispetto al 2021. Tuttavia, nel 2022 il nuovo debito potrebbe scendere dal 9,4 al 5,6 per cento del Pil e il disavanzo totale al di sotto del 150 per cento, a causa dell'incremento delle entrate fiscali dovuto alla netta crescita dell'economia. Sarebbe poi “del tutto ipotizzabile una riduzione del debito più ambiziosa”. Secondo uno scenario calcolato dal governo, che estrapola le tendenze delle entrate e delle spese senza nuovi interventi pubblici, il nuovo debito potrebbe ridursi al 4,4 per cento del PIL nel prossimo anno, circa il 20 per cento in meno di quanto ora pianificato. Tuttavia, il servizio sul debito richiede lo stanziamento di 54 miliardi di euro, “nonostante i bassi tassi di interesse”. Se si omette il pagamento degli interessi, il nuovo debito scenderà nel 2022 dal 6 al 2,7 per cento secondo il governo. Senza il servizio del debito, l'Italia ha registrato un avanzo di bilancio in 24 dei 25 anni fino al 2019. “Nessun altro Paese dell'Ue ha un record del genere”, come evidenzia la “Faz”. (segue) (Geb)