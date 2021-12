Italia: “Faz”, Draghi spinge per politiche di bilancio espansive (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ora, per portare l'Italia fuori dalla crisi del coronavirus, Draghi intende stimolare crescita, trovando una sponda nei partiti di centrosinistra della maggioranza che spingono per un rafforzamento della domanda. Pertanto, il Superbonus 110 è ora in fase di estensione. “Questo massiccio sussidio di oltre 13 miliardi di euro all'anno copre gli investimenti energetici dei proprietari di immobili, per intero”, secondo la "Faz". Oltre ai sussidi, sono previsti notevoli tagli alle tasse: una riforma dell'Irpef, che riduce gli scaglioni d'imposta da cinque a quattro, con sgravi per 7 miliardi di euro. La misura è a vantaggio soprattutto nelle fasce di reddito da 15 mila a 55.000 mila. L'aliquota massima del 43 per cento, invece, scatterà in futuro da 55 mila euro, non più da 75 mila euro. (segue) (Geb)