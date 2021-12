Italia: “Faz”, Draghi spinge per politiche di bilancio espansive (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, secondo Confindustria, si tratta di “un bilancio delle occasioni mancate”. Per il presidente dell'associazione Carlo Bonomi, la finanziaria si concentra infatti sulla “prospettiva di breve termine nell'interesse della politica” con “miliardi per il prepensionamento, miliardi per il reddito di cittadinanza senza alcuna riforma nonostante il suo dimostrato fallimento e molte altre misure che non hanno un effetto sostenibile sulla crescita”. Alla fine di novembre, la Commissione europea aveva già criticato la bozza di bilancio presentata dall'Italia, giudicando che si concentrava troppo sui consumi e troppo poco sugli investimenti. (Geb)