Città metropolitana Roma: sindaco Gualtieri presenta giunta, Sanna vicesindaco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Al consiglio che si insedia oggi, al vice sindaco e ai consiglieri delegati auguro buon lavoro", ha detto il sindaco Roberto Gualtieri. "La Città metropolitana svolgerà un ruolo rilevantissimo nella messa a terra degli investimenti del Pnrr che incidono nella vita di centinaia di migliaia di persone. Penso ai Programmi urbani Integrati, al Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare o al piano per l'edilizia scolastica che prevede la messa in sicurezza, la riqualificazione e la costruzione di nuove scuole", ha spiegato. (segue)(Rer)