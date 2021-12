Etiopia: parlamento vota per istituire commissione su dialogo nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento dell'Etiopia ha votato a favore la proposta di istituire una commissione per il dialogo nazionale, una promessa del primo ministro Abiy Ahmed. Lo riferisce l'emittente "Fana", sottolineando che obiettivo della commissione è quello di stabilire un terreno comune su questioni controverse. Non potranno parteciparvi i membri del Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf) né dell'Esercito di liberazione oromo (Ola), entrambi designati come organizzazioni terroristiche dal governo di Addis Abeba, nel quadro del conflitto che da oltre un anno li contrappone alle forze federali nel nord etiope. (Res)