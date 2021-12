Energia: ministro algerino Arkab, durante prossima riunione Opec+ al vaglio tutte le opzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Energia algerino ha osservato che i membri dell'Opec+ saranno "estremamente attenti ai recenti sviluppi del mercato, in particolare per quanto riguarda il potenziale impatto della nuova ondata di contagi sul consumo mondiale di petrolio e su livello delle scorte petrolifere strategiche”. “Per questo l'aumento di 400mila barili al giorno del prossimo gennaio, come avviene ogni mese dallo scorso agosto, non è ancora scontato”, ha dichiarato Arkab. “Potremmo prendere la decisione di aumentare la nostra produzione di 400.000 barili di petrolio al giorno il prossimo gennaio, mantenere invariato il livello attuale o ridurre la nostra offerta complessiva”, ha spiegato il ministro, osservato tuttavia, che la forte ondata di contagi da Covid-19 e la comparsa di una nuova variante di cui non si conosce ancora il grado di virulenza, rischiano di “alzare le incertezze” sul mercato petrolifero mondiale. (segue) (Ala)