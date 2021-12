Energia: ministro algerino Arkab, durante prossima riunione Opec+ al vaglio tutte le opzioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arkab ha inoltre commentato la decisione di alcuni Paesi consumatori di utilizzare le proprie scorte strategiche di petrolio, per un volume totale di 66 milioni di barili. “Questo approccio è in contrasto con quello adottato dai Paesi produttori, in quanto non mira a soddisfare un fabbisogno di domanda di petrolio ma a creare le condizioni per un eccesso di offerta al fine di spingere al ribasso i prezzi”, ha affermato il ministro. "Anche se ciò non si è tradotto in una contrazione del prezzo del petrolio, rimaniamo molto attenti all'impatto che tali volumi aggiuntivi avranno sugli equilibri e sulla stabilità del mercato petrolifero nei prossimi mesi", ha affermato Arkab. (Ala)