Città metropolitana Roma: sindaco Gualtieri presenta giunta, Sanna vicesindaco (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Sono convinto che molti dei problemi con cui ci misuriamo non possono essere risolti se non nella visione d'insieme del territorio metropolitano, in cui risiedono, vivono, studiano e lavorano centinaia di migliaia di persone. Nella mia doppia veste di sindaco di Roma e della Città Metropolitana intendo promuovere un approccio integrato a temi decisivi per le nostre comunità. Esiste infatti un rapporto di sempre piu stretta interdipendenza tra il territorio cittadino e quello limitrofo, che occorre tenere nella massima considerazione. Lavoreremo, quindi, seguendo il metodo dell'ascolto e della partecipazione", ha concluso Gualtieri. (segue) (Rer)