Città metropolitana Roma: sindaco Gualtieri presenta giunta, Sanna vicesindaco (4)

22 luglio 2021

- "Ringrazio il sindaco Roberto Gualtieri per la fiducia che mi ha accordato nel nominarmi vice sindaco della Città metropolitana. Sarà una sfida impegnativa – dichiara Pierluigi Sanna – ma nello stesso tempo avvincente, per ricostruire un lavoro d'insieme con i Comuni del territorio provinciale, necessario per cogliere tutte le opportunità del Pnrr. Assieme alla squadra dei consiglieri delegati lavoreremo a fianco del sindaco metropolitano, per realizzare tutti i progetti strategici per migliorare la qualità della vita dei cittadini che amministriamo". (Rer)