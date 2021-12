Imprese: avviato progetto integrazione tra Tiscali e il ramo retail di Linkem

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consigli di amministrazione di Tiscali e Linkem Retail hanno approvato l’accordo e il progetto di fusione per incorporazione di Linkem Retail in Tiscali. Stando al relativo comunicato stampa, il progetto si inserisce in una più articolata operazione diretta a integrata in un’unica realtà il Gruppo Tiscali e il ramo retail del Gruppo Linkem, per sviluppare sinergie, consolidare e rafforzare la posizione di mercato. Ad esito dell’operazione, prosegue la nota, Tiscali sarà il quinto operatore del mercato fisso e primo nel segmento degli accessi ultrabroadband nelle tecnologie Fwa+Ftth, con una quota di mercato complessiva del 19,4 per cento. Lo scopo dell’operazione, si legge nel documento, è valorizzare le opportunità di mercato e di sviluppo connesse all’attuazione del Pnrr grazie all’offerta di servizi fissi, mobili, 5G, cloud e smart city dedicati a famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni. “Tiscali, dopo aver contribuito in modo fondamentale alla diffusione dei servizi internet nel nostro Paese, in questi ultimi due anni ha ridefinito il suo business e creato i presupposti per ben posizionarsi nell’offerta dei servizi in cloud e contribuire così alla sfida della transizione digitale: l’integrazione con Linkem Retail costituisce un passo importante per l’ulteriore sviluppo di servizi dedicati sia alle famiglie, con particolare attenzione a quelle in aree di digital divide, che alle imprese ed alla pubblica amministrazione”, ha commentato Renato Soru, amministratore delegato di Tiscali. (segue) (Com)