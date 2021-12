Imprese: avviato progetto integrazione tra Tiscali e il ramo retail di Linkem (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Linkem e Tiscali rappresentano due importanti realtà imprenditoriali che hanno puntato sin dall’inizio sull’innovazione, sulla centralità del cliente e sulla specializzazione della propria organizzazione: l’operazione di integrazione che ci vede protagonisti è basata sulla condivisione di questi valori e di asset unici nel panorama italiano delle telecomunicazioni, che ci consentiranno di cogliere al meglio tutte le opportunità legate allo sviluppo dei servizi 5G e alla trasformazione digitale di imprese e pubbliche amministrazioni”, ha aggiunto Davide Rota, amministratore delegato di Linkem, aggiungendo che le due società puntare a sviluppare servizi dedicati alle pubbliche amministrazioni e ai cittadini delle smart city. In data odierna, prosegue la nota, Linkem ha conferito a Linkem Retail il ramo d’azienda relativo alle attività commerciali del gruppo, restando inteso che l’efficacia del trasferimento avverrà immediatamente prima del perfezionamento della fusione e in sostanziale contestualità con la stessa. In particolare, il ramo include: la totalità dei rapporti in essere con la clientela retail, consumer e business, il personale impiegato per la gestione dei predetti rapporti, talune partecipazioni che svolgono attività analoghe, i contratti in essere con i rivenditori autorizzati, nonché i contratti di rivendita di servizi e vendita al dettaglio. (segue) (Com)