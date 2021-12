Imprese: avviato progetto integrazione tra Tiscali e il ramo retail di Linkem (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due board, prosegue la nota, hanno approvato un rapporto di cambio pari a 5,0975 azioni Tiscali per ogni euro di quota del capitale sociale di Linkem Retail detenuta da Linkem: a esito della fusione, Linkem diventerà titolare di una partecipazione pari al 62 per cento del capitale sociale di Tiscali. Inoltre, è previsto un meccanismo di aggiustamento che consente a Linkem di diventare titolare di una partecipazione pari al 62 per cento del capitale sociale di Tiscali anche nel caso di alcune operazioni su capitale di Tiscali poste in essere prima della fusione. È previsto che la fusione sia sottoposta all’approvazione dell’assemblea straordinaria degli azionisti di Tiscali e di Linkem Retail, che saranno convocate entro il mese di marzo 2022. Al riguardo, in vista dell'assemblea straordinaria di Tiscali chiamata ad approvare la fusione, Linkem Retail intende conferire incarico a Georgeson per avviare una sollecitazione di deleghe. Si prevede che la fusione, subordinatamente all’avveramento o alla rinuncia di tutte le condizioni sospensive, si possa perfezionare entro il primo semestre 2022. (Com)